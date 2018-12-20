Олег Кожемяко официально вступил в должность губернатора Приморья. Самовыдвиженец и на момент голосования исполняющий обязанности главы края одержал победу на выборах 16 декабря, сообщает ТАСС. За него проголосовали 61,88% избирателей, которые пришли на участки.

Голосование было повторным, так как результаты выборов 16 сентября были отменены краевым избиркомом. Инаугурация нового главы Приморья состоится в четверг, 20 декабря.

Помимо победившего Кожемяко, в выборах принимали участие еще три кандидата: представитель от ЛДПР Андрей Андрейченко смог набрать 25,16% голосов, Алексей Тимченко, который представляет «Партию Роста», получил 5,17% голосов, а Роза Чемерис, которая шла на выборы краевого губернатора от партии «За женщин России», была поддержана 3,80% голосов.

Явка на повторном голосовании составила 46,35%. Отмечается, что бюллетени заполнило более 680 тысяч человек.

