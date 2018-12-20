Одноэтажное здание полыхает в подмосковных Мытищах: видео

Пожарные Подмосковья ликвидируют пожар в ангаре на территории городского округа Мытищи. В результате инцидента пострадавших нет.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, инцидент произошел в четверг, 20 декабря.

«Строение металлокаркасное, высотой восемь метров, одноэтажное, размером 40 на 80 метров. В 05:57 пожарные локализовали возгорание на площади 700 квадратных метров, а в 06:57 пожар был потушен», - говорится в сообщении МЧС.

По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет.