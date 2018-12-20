Жертвы урагана «Катрина» обвинили Брэда Питта в махинациях с их домами

Брэда Питта вызывают в суд. Иск против голливудской звезды подали жители Нового Орлеана, пострадавшие от урагана «Катрина». Они уверены, что актер нажился на их беде. История началась еще в середине 2000-х.

Тогда Питт, потрясенный масштабами разрушений, пообещал обеспечить пострадавших жильем. Пообещал - и сделал.

Полторы сотни домов построил благотворительный фонд актера. Вскоре, правда, дома буквально на глазах начали разваливаться. А вот тут начинается самое интересное. Оказалось, что дома не жертвовали бездомным, а продавали за солидные деньги.

Обозленные покупатели требуют от Питта возместить убытки. Он платить не собирается - перекладывает вину на недобросовестных подрядчиков.

