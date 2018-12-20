Космический корабль «Союз МС-09» успешно приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-09», на борту которого находятся три члена экипажа Международной космической станции, а также с контейнерами с пробами из отверстия, которое было просверлено в бытовом отсеке корабля, совершил посадку в 147 километрах юго-восточнее города Жезкаган в Казахстане.

«Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Сергеем Прокопьевым, астронавтом НАСА Сереной Ауньон и астронавтом Европейского космического агентства Александером Герстом совершил посадку», - уточнили в Центре управления полетами.

Отмечается, что корабль отстыковался от МКС в 04:40 по московскому времени.

Спасатели уже взяли капсулу «Союза» под охрану. На ней содержатся улики для расследования причин появления отверстия в бортовом отсеке.