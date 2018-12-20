Жители пригорода Дамаска рассказали о восстановлении мирной жизни

В некогда бывший оплот боевиков под Дамаском, населенный пункт Ярмук, начинают возвращаться первые мирные жители. Он серьезно пострадал от многочисленных обстрелов: здесь нет ни школ, ни больниц, ни электроснабжения. Тем не менее местные жители возвращаются в родные места и восстанавливают дома.

Цветы на них - отличительная особенность Ярмука. Оставшиеся в живых после жестоких боев люди радуются самым простым вещам и изо всех сил стараются создать атмосферу праздника для своих детей.

«Мы снова дома. И наша семья, и наши соседи - мы снова на нашей улице. И мы постарались сделать все, чтобы наши дети не видели разрухи, разрушенных домов вокруг. Наша улица маленькая, но здесь красиво», - говорит местная жительница Надия Бакир.

Принципиальное решение о восстановлении этого района уже принято. Как только поступит финансирование, строители примутся за работу, а пока местные власти, чем могут, стараются помочь жителям.

«Пока мы не приступили к восстановлению домов. Все, чем мы можем помочь этим людям, - обеспечивать подачу воды, стараться подвести временные линии электропередач к этим домам. Выделяем небольшую сумму денег и продукты всем тем, кто уже вернулся в Ярмук», - сказал Наим Аль-Айсад, инженер города.

Основное население Ярмука до войны - палестинцы. Собственно, сам город образовался на месте лагеря беженцев в 1957 году, когда тысячи людей были вынуждены покинуть свою родину.

Городок Ярмук пока еще лежит в руинах. Но местных жителей проблемы не пугают. Всего за четыре месяца в город вернулось около полутора тысяч человек, и они уже приступили к восстановлению своих домов.