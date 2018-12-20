В Москве задержан гендиректор хлебозавода «Черкизово»

В Москве задержали генерального директора московского хлебозавода «Черкизово», работники которого голодают, требуя выплаты жалования. В ходе допроса Ян Соловьев частично признал свою вину в задержке зарплаты, совершенной из корыстной заинтересованности.

Завтра суд изберет ему меру пресечения. Следственный комитет сообщает, что задолженность перед людьми, которые с августа сидят без денег, начали погашать.

Пока перечислено 700 тысяч рублей. Общая сумма долга - более 10 миллионов.

В мэрии столицы заявляют, что ситуация на предприятии под контролем - его передали комбинату «Черемушки». Голодовка на заводе началась еще 14 декабря.

Таким образом несколько десятков работников пытались привлечь внимание властей к финансовым проблемам, которые начались летом. «Черкизово» один из восьми крупнейших заводов, снабжающих Москву хлебом.

