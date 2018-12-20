Автобус с пассажирами загорелся на полном ходу в Алматы: видео
Информации о пострадавших в настоящий момент нет.
Видео: Типичная Алма-Ата, Вконтакте
В Алма-Ате на полном ходу загорелся автобус с пассажирами. Инцидент произошел в среду, 19 декабря.
На кадрах, опубликованных в социальной сети «Вконтакте», видно, как пламя охватило сначала заднюю часть автобуса, в результате чего транспорт остановился на пересечении двух улиц.
В это время из него начали выпрыгивать пассажиры. Пользователи Сети в комментариях под видео осудили водителя, который не предпринял мер для устранения ЧП.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.