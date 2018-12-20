В Японии рассекретили материалы по переговорам о Курильских островах с США

Официальный Токио рассекретил материалы переговоров с США по Курилам в 1960 году. Тогда дед нынешнего премьер-министра страны восходящего солнца Нобусукэ Киси провел встречу с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром на высшем уровне.

Стороны обсуждали возможное согласие Японии на получение от СССР только двух островов Курильской гряды, вместо четырех. Документы японского МИДа рассекретили буквально на днях, сообщает РИА Новости.

«В последнее время в нашей стране иногда обсуждается мнение о том, что необходимо решить проблему островов и подписать мирный договор, а при условии обеспечения гарантий безопасного промысла в этом районе согласиться на возврат Хабомаи и Шикотана» - говорится в документах.

Некоторые эксперты полагают, что на окончательный отказ Японии от подобного сценария повлияли США. За океаном пригрозили, что если Токио пойдет на сделку с СССР, то это не лучшим образом скажется на возвращении Окинавы под японский суверенитет.

Территориальный спор омрачает отношения РФ и Японии много десятилетий. Между странами до сих пор не заключен мирный договор.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шитокан, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия заявила, что остова принадлежат ей по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними пересмотру не подлежит.

Последний раз тема островов поднималась на встрече Владимира Путин и Синдзо Абэ в Сингапуре 14 ноября. Тогда политики договорились ускорить переговорный процесс.