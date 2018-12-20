Космический корабль «Союз МС-09» с «дыркой» в отсеке начал сход с орбиты

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-09», на борту которого находится российский космонавт Сергей Прокопьев, а также астронавты NASA Серина Ауньон-Чэнселлор и ЕКА Александр Герст, включил двигатели для торможения и последующего схода с околоземной орбиты.

Как уточнили в Центре управления полетами, корабль отстыковался от МКС в 04:40 по московскому времени. Ожидается, что вскоре произойдет разделение «Союза» на спускаемый аппарат и бытовой отсек, который сгорит в плотных слоях атмосферы.

Спускаемый аппарат должен приземлиться в 08:03 (мск) вблизи города Джезказган. В настоящее время авиационная группа Центрального военного округа, которая задействована в поисково-спасательной операции экипажа корабля «Союз МС-09», уже вылетела из местного аэропорта к месту предполагаемой посадки.

«Летчики доставят медицинскую бригаду и необходимое оборудование в расчетную точку посадки, которая находится в 147 км юго-восточнее Жезказгана», - уточняется в сообщении пресс-службы ЦВО.

Ранее сообщалось, что российский космический корабль «Союз МС-09» отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на большом экране в главном зале Центра управления полетами.