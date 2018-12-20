В бывший оплот боевиков в Сирии возвращаются мирные жители

Свыше полутора тысяч человек вернулись в город Ярмук под Дамаском. Сейчас эти районы Сирии лежат в руинах. Военные совсем недавно закончили разминировать жилые дома, сейчас полным ходом идет расчистка территории от завалов. Тем не менее, многие жители уже приступили к восстановлению и ремонту жилья.

В Ярмуке пока нет ни поликлиники, ни магазинов, ни школ - дети пешком ходят учиться в соседний поселок. Но власти обещают, что уже в ближайшее время там начнутся строительные работы.

«Пока мы не приступили к восстановлению домов. Все, чем мы можем помочь этим людям - обеспечиваем подачу воды, стараемся подвести временные линии электропередачи к этим домам. Выделяем небольшую сумму денег и продукты всем тем, кто уже вернулся в Ярмук», - сказал инженер Наим Аль-Айсад.

На восстановление этого пригорода Дамаска потребуется от трех до пяти лет. Тем не менее, несмотря на разруху вокруг, жители готовятся к встрече нового года. Улицы украшают цветами и гирляндами, а в качестве ваз используют гильзы от снарядов.