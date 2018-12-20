Депутат Рады обвинил Киев в экономическом рабстве Украины

Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что власти Украины отдали страны в экономическое рабство.

Вместе с тем он уточнил, что Киев все еще живет в состоянии дефолта с 2015 года, «когда была подписана реструктуризация задолженностей».

«Потому что это и был дефолт, мы не смогли рассчитаться и эти горе-правители отдали нашу экономику и нашу страну, по сути, в экономическое рабство», - сообщил он в эфире телеканала «Наш».

Мураев также отметил, что долги «можно реструктуризировать», однако не на таких «пограничных с изменой родине условиях, как это сделало правительство Яценюка».

«Можно перекредитовываться, можно растягивать обязательства, а можно обратиться к нашим инвесторам», - заключил он.

Ранее на Украине подсчитали, что страна в 2019 году обязана выплатить по внешнему госдолгу около 12 миллиардов долларов, включая проценты.