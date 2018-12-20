В СК рассказали подробности ЧП с вернувшимся в Южно-Сахалинск самолетом

Вылетевший из Южно-Сахалинска в Благовещенск самолет из-за ЧП на борту вернулся обратно на аэродром. Инцидент произошел в четверг, 20 декабря.

Как уточнили «Звезде» в Дальневосточном следственный управлении на транспорте СК РФ, по данному факту в настоящее время проводится процессуальная проверка.

«На высоте около 2,5 тысячи метров экипаж доложил о проблемах над дулом салона и принял решение о возврате на аэродром. На борту судна находилось 38 пассажиров. Посадка прошла благополучно», - отметили в ведомстве.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время все обстоятельства ЧП устанавливаются.