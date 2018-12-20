Российские дипломаты навестили Бутину в тюрьме

Российские дипломаты навестили Марию Бутину в американской тюрьме. Представители посольства добиваются скорейшего освобождения россиянки из-под стражи, сообщается на официальной странице дипломатического ведомства в Facebook.

«Наша соотечественница по-прежнему находится в одиночной камере в условиях полной изоляции. Такой режим заключения применяется к ней уже более трех месяцев», - говорится в сообщении.

Представители посольства РФ в США потребовали от тюремной администрации гуманного отношения к заключенной. Меры содержания по отношению к Бутиной, не гуманны. Так считают дипломаты.

С ними полностью солидарен отец россиянки, который уже на протяжении недели не может связаться с дочерью и выяснить ее самочувствие.

«Мне в голову приходит только одна мысль: это очередная попытка американской стороны оказать на Марию давление. Администрация тюрьмы объясняет отсутствие связи техническими неполадками, но я им не верю», - цитируют «Известия» слова Валерия Бутина.

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года. Девушке предъявили обвинения «в работе на Россию в качестве агента».

В начале декабря Мария заявила в суде, что признание ею вины по одному из пунктов обвинения и заключение следки со следствием были совершены добровольно. Однако защита россиянки полагает, что на нашу соотечественницу оказывается серьезное давление.