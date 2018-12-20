Ракета-носитель «Союз СТ-А» стартовала с французского космодрома Куру

С космодрома Куру, это во Французской Гвиане, стартовала российская ракета-носитель «Союз СТ-А». Запуск из-за сильного ветра пришлось отложить на сутки. Но все в итоге прошло благополучно.

К этой минуте главную задачу «Союз» уже выполнил. Он вывел на орбиту французский разведывательный спутник. Аппарат массой в три с половиной тонны будет находиться на орбите высотой восемьсот километров. И оттуда будет делать для минобороны пятой республики космические снимки высокого разрешения.

На фотографиях можно будет рассмотреть объекты размером с кошку. Руководитель военного ведомства Франции Флоранс Парили уже поблагодарила Роскосмос за успешное сотрудничество.