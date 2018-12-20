В ДТП с микроавтобусом в Псковской области пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей с микроавтобусом в Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Авария произошла вечером 19 декабря в Палкинском районе. Среди пострадавших есть трое детей, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

В данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

