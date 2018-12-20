Германия требует от России вернуть вывезенные после войны трофеи

В Германии снова звучат требования к РФ вернуть культурные ценности, которые были перевезены в России после Второй мировой войны. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на источник в немецком посольстве в Москве.

Как заявил в беседе с корреспондентом издания специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, обмен ценностями будет возможен лишь после налаживания политического диалога между РФ и ФРГ.

По данным газеты, среди трофеев, которые требует вернуть немецкая сторона, Эберсвальдский клад, тысячи уникальных золотых предметов и украшений, относящихся к IX веку до н.э., а также троянская коллекция Генриха Шлимана, представленная в двух российских музеях - ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитаже.

Заведующий отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ имени Пушкина Владимир Толстиков рассказал «Известиям», что из-за претензий Берлина перемещенные в Россию после войны культурные ценности запрещено вывозить за границу. При этом он уточнил, что ученые из ФРГ имеют к этим коллекциям полный доступ.

В материале также отмечается, что Германия не единственная страна, высказывающая подобные требования. Ранее с просьбой вернуть некоторые культурные ценности к России обращалась Турция.