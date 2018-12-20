В Краснодарском крае женщину с инсультом высадили из маршрутки

Водитель маршрутки в городе Тимашевск Краснодарского края помог пассажирам вытащить из салона транспортного средства женщину без сознания и положить ее на асфальт, после чего сел обратно в маршрутку и уехал. Видеозапись с места происшествия была опубликована в группе «Краснодар сейчас» во «ВКонтакте».

Пенсионерку 1934 года рождения доставили в больницу с инсультом. В данный момент врачи не дают никаких прогнозов.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку в связи с инцидентом.

