В Краснодарском крае женщину с инсультом высадили из маршрутки
Инцидент произошел в городе Тимашевск Краснодарского края.
Видео: Краснодар сейчас, ВК
Водитель маршрутки в городе Тимашевск Краснодарского края помог пассажирам вытащить из салона транспортного средства женщину без сознания и положить ее на асфальт, после чего сел обратно в маршрутку и уехал. Видеозапись с места происшествия была опубликована в группе «Краснодар сейчас» во «ВКонтакте».
Пенсионерку 1934 года рождения доставили в больницу с инсультом. В данный момент врачи не дают никаких прогнозов.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку в связи с инцидентом.