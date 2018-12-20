В Москве подросток напал на полицейского

В Москве подросток напал на сотрудника полиции в ответ на замечание о курении в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба главка столичного МВД.

По информации ведомства, инцидент произошел днем 19 декабря в Преснеском районе Москвы. Инспектор по делам несовершеннолетних заметил подростка, который курил в общественном месте, и сделал ему замечание. В ответ на это юноша брызнул в лицо стража порядка из газового баллончика.

После случившегося полицейский был вынужден обратиться за медицинской помощью. В данный момент его здоровью ничего не угрожает.

В сообщении отмечается, что по факту произошедшего начата доследственная проверка.

Ранее в Сети появилось видео, как в Кургане задержанный прямо в отделении полиции напал с топором на стражей порядка.

