Украину могут лишить безвизового режима

В Еврокомиссии рассказали о многочисленных нарушениях Украиной соглашения о безвизовом режиме. При этом организация пригрозила заморозить действие документа. Об этом говорится в отчете ЕК.

В Еврокомиссии остались недовольны тем, что многие требования прошлого отчета не были выполнены Киевом.

В сообщении говорится, что Украина должна немедленно принять действия, которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией.

Теперь для того, чтобы сохранить безвизовый режим с Европой, Киеву нужно выполнить ряд условий, в том числе срочно сократить число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов, информировать граждан о правах и обязанностях в рамках безвиза, обеспечить независимость и эффективность антикоррупционных структур, повысить эффективность полиции и спецслужб в борьбе с организованной преступностью.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС действует с июня 2017 года. Граждане страны получают свободный доступ на территорию ЕС на 90 дней в течение полугода в туристических, предпринимательских и семейных целях, но право на работу или учебу такой режим не дает.

