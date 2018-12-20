Песков рассказал об информационной войне властей Франции с RT

Власти Франции воюют с российским телеканалом RT. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«К нашему сожалению, президент (Франции - прим. ред.) воюет с RT, с нашим СМИ. Это разве не война - не пускать средство массовой информации в президентский дворец? А как это по-другому назвать? Давайте называть вещи своими именами», - заявил пресс-секретарь российского лидера в интервью телеканалу «Россия 24».

Отвечая на вопрос корреспондента о том, являются ли информационной войной попытки Запада найти во всех своих неудачах «русский след», Песков заявил, что это «безусловно, война», которая имеет несколько полей сражений.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков рассказал журналистам, почему у Владимира Путина нет мобильного телефона.