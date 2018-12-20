В Сети появилось видео спасения матери с тремя детьми из бурной реки на Филиппинах

Жительница Филиппин Карен Бунгалан и трое ее детей упали в воду во время стирки белья в реке Тамуган. Пострадавших бурное течение отнесло к бетонным опорам моста, за которые они уцепились и дождались помощи. Об этом сообщает Daily Mail.

Семье помог пожарный Джокер Линао и водитель грузовика Марк Энтони Делос Рейес. Спасение снял на видео один из очевидцев.

На кадрах запечатлено, как водитель и пожарный спустились с моста с помощью веревки и помогли женщине с детьми подняться наверх. Пострадавшие не получили серьезные травмы. Сама Бунгалан вывихнула руку, а дети отделались царапинами.

