В МВД захотели облегчить условия пребывания украинцев в России

Министерство внутренних дел РФ внесло в правительство проект постановления об увеличении с 90 до 180 дней срока временного пребывания в РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В пресс-службе МВД рассказали, что увеличение для жителей Донбасса непрерывного срока временного пребывания на всей российской территории облегчит положение русскоязычных соотечественников, которые прибыли в РФ из зоны вооруженного конфликта на востоке Украины и лишились из-за боевых действий средств к существованию или места жительства.

Ранее сообщалось, украинский лидер Петр Порошенко ограничил въезд на территорию страны для мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет, а также распорядился ввести усиленные меры контроля на границе.