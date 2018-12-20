Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

За девять месяцев текущего года в России автоугонщики чаще всего похищали автомобили Toyota Camry и Hyundai Solaris. Такие выводы следуют из отчетов страховщиков.

Как пишет РИА Новости, Toyota Camry возглавила рейтинги по числу угонов в статистиках страховых компаний «МАКС» и «Росгосстрах», а также стала одним из лидеров в статистиках «Ренессанс страхования» и «РЕСО-Гарантии».

При этом Hyundai Solaris также фигурирует в сводках всех четырех страховщиков.

Довольно часто преступники похищают иномарки Kia Rio, Ford Focus и Toyota Land Cruiser. Среди отечественных автомобилей у угонщиков пользуются популярностью ВАЗ 2121, ГАЗ и УАЗ Patriot.

По словам главы управления продукт-менеджмента и маркетинга дирекции развития страхования СК «МАКС» Евгения Попкова, число угонов напрямую связано с популярностью машин на рынке: чем чаще покупают модель, тем чаще ее будут угонять злоумышленники.

Стоит отметить, что, по словам экспертов, количество угонов в Москве и Санкт-Петербурге за последние несколько лет сократилось.

Ранее специалисты назвали самые «опасные» автомобили на дорогах России.