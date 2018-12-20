Стала известна причина смерти Перепиличного
Дознание показало, что российский бизнесмен Александр Перепиличный скончался по естественным причинам. Об этом заявил британский коронер Николас Хилльяд, сообщает Sky News.
По его словам, предприниматель умер в результате синдрома внезапной аритмической смерти.
Коронер считает маловероятной причиной кончины бизнесмена использование редкого и сложно обнаружимого яда, либо наличие ошибок, допущенных полицией Суррея во время работы с уликами, которые помешали подтвердить факт отравления. Он указал на отсутствие каких-либо угроз Перепиличному, которые можно было бы однозначно связать с его смертью, а также на то обстоятельство, что россиянин не принимал даже многих базовых мер безопасности. Хилльяд отметил, что синдром аритмической смерти – распространенное явление, хотя этот диагноз очень сложно подтвердить.
Напомним, Александр Перепиличный умер в 2012 году во время пробежки недалеко от своего особняка в Вейбридже. Причины ухода из жизни бизнесмена долго оставались невыясненными. Рассматривались в том числе версии насильственной смерти.