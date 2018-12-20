В Красноярском крае крупный пожар охватил сельский клуб

В селе Колбинский Красноярского края пожар охватил помещение сельского клуба.Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.

Инцидент произошел 20 декабря. Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров.

В настоящий момент пожар ликвидирован. В тушении пожара были задействованы девять человек и три единицы техники.

Причина инцидента пока неизвестна. По предварительным данным, в момент возгорания внутри клуба не было людей.

