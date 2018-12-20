«Смартфон - это добровольный эксгибиционизм» - Песков рассказал, почему у Путина нет мобильного телефона

У президента РФ Владимира Путина нет мобильного телефона, однако он получает информацию самыми различными способами, в том числе из Интернета. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, у него (мобильного - прим. ред.) телефона нет. Существуют папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты. Самые разные», - сказал Песков в интервью «Россия 24».

При этом пресс-секретарь добавил, что «смартфон - это добровольный эксгибиционизм», по мнению пресс-секретаря, если человек берет в руки мобильный телефон, он «ставит галочку: я готов выставлять все напоказ».

«Старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут», - подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского лидера рассказал журналистам от отказе других стран сотрудничать с РФ в вопросах кибербезопасности.