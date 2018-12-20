В «Ростехе» рассказали о пиротехнике для новогоднего салюта в Москве

НИИ прикладной химии (НИИПХ) поставил салютным дивизионам Министерства обороны РФ 50 тысяч фейерверочных изделий. Пиротехническая продукция будет использована, в том числе для проведения салютов на праздновании Нового года 2019 года. Об этом сообщили в корпорации «Ростех», в состав которого входит данное предприятие.

«Основными пиротехническими элементами новогоднего шоу 2019 года станут шары калибра 310 миллиметра», - сказано в сообщении.

Их конструкция такова, что раскрываться они будут на высоте около 350 метров.

На предприятии также сообщили, что постоянная работа идет над улучшением компонентной базы, созданием новых визуальных эффектов, снижением дымообразования и повышением безопасности применения фейерверков.

«Именно поэтому праздничные салюты с каждым годом становятся ярче и красивее», - заявил индустриальный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

Ранее в Минобороны рассказали о том, что из себя представляет одно из самых мирных подразделений российской армии - отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО.