Экипаж «Союза» попрощался с коллегами и закрыл люки на МКС

Экипаж космического корабля «Союз МС-09», в бытовом отсеке которого летом этого года было обнаружено отверстия, попрощался с коллегами и закрыл люки на МКС. Об этом сообщили в Центре управления полетами.

Там также рассказали, что после закрытия люков экипажи корабля и станции проверят давление в «Союзе» и Международной космической станции, после чего возвращающиеся космонавты наденут скафандры.

В Центре уточнили, что отстыковка космического корабля от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС запланирована на 4.40 мск.