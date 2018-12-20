Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными. Этот проект был внесен в нижнюю палату парламента восемь лет назад. Об этом сообщает РИА «Новости».

Проект закона «Об ответственном обращении с животными» был внесен в Госдуму осенью 2010 года. Его приняли в первом, концептуальном чтении в марте 2011 года. Через пять лет, осенью 2016 года, президент России Владимир Путин отметил его важность и дал соответствующее поручение правительству РФ. Предполагалось, что второе чтение документа состоится в июне 2017 года.

В законопроекте предусмотрены меры по защите животных от жесткого обращения, а также по обеспечению безопасности и законных интересов граждан при взаимодействии с ними. Глава думского комитета по экологии и окружающей среде Владимир Бурматов пояснил, что текст инициативы после принятия в первом чтении был почти полностью переписан, а работали над ним совместно с зоозащитными организациями, которых многое не устраивало в формулировках законопроекта.

Он отметил, что при подготовке проекта ко второму чтению было рассмотрено примерно 300 заявок. Бурматов рассказал, что документ полностью запрещает умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом, бои с их участием и предусматривает создание специальных приютов. Кроме того, хозяева не смогут избавиться от животного без передачи его новому владельцу и помещения в приют, запрещено содержать их в бараках.

Также теперь нельзя будет содержать диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках и так далее. Вводится запрет контактных зоопарков.

Согласно новому документу, владельцы потенциально опасных собак должны будут выгуливать своих любимцев в наморднике, ободке и ошейнике.

Законопроект предполагает ввдение норм площадок для выгула, специально отведенные места для выгула собак, правила выгула животных, а также приюты и правила содержания зверей.

По закону отлов животных должен сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о животных, попавших в приюты. Кроме того, появится не только государственный надзор, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников.

Профильный комитет также подготовил к третьему чтению законопроекта постановление, в соответствии с которым правительству РФ дается 180 дней на то, чтобы подготовить подзаконные акты.