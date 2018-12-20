В МИД Великобритании призвали продолжить борьбу с ИГ* в Сирии

Международная коалиция в САР добилась больших успехов, но борьба с ИГ* должна продолжаться. Об этом говорится в заявлении британского Министерства иностранных дел, сделанном в ответ на решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии.

«Международная коалиция против ИГ* добилась больших успехов. С момента начала военной операции коалиция и ее партнеры в Сирии и Ираке отбили большую часть территории, которые контролировало ИГ*, и в последнее время было серьезное продвижение вперед в последнем районе, оккупированном ИГ*, на востоке САР. Но многое еще нужно сделать, и нам нельзя терять из вида угрозу, которую представляет собой ИГ*. Даже без территории, группировка остается угрозой», - сказано в заявлении.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что США якобы уже победили запрещенную в РФ террористическую организацию ИГ*, и теперь страна выведет своих военных из арабской республики.

Комментируя сообщение Трампа, председатель комитета ГД РФ по обороне Владимир Шаманов заявил, что это очередная попытка снова пустить пыль в глаза мировому сообществу. При этом российский депутат убежден, что президенту США уже никто не поверит.

По словам экс-сотрудника политического отдела Госдепа Мэтью Хоу, решение Трампа направлено на предотвращение конфликта между Москвой и Вашингтоном.

*«Исламское государство» (ИГ) - террористическая организация, запрещенная в России решением Верховного суда РФ от 29.12.2014 года