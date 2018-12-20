ФРС США снова повысила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку до уровня 2,25 – 2, 50% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В ФРС заявили, что рынок труда Соединенных Штатов укрепляется, а экономическая активность растет высокими темпами. Помимо этого в последние месяцы отмечались высокие темпы роста занятости, а уровень безработицы оставался низким.

Напомним, в текущем году ФРС уже три раза повышала ставку – в марте, в июне и в сентябре. На заседании в сентябре регулятор решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 2 – 2,25% годовых.

