Песков рассказал об отказе других стан от сотрудничества с РФ в сфере кибербезопасности

РФ предлагает всем сотрудничество в борьбе с киберпреступлениями, однако ей отказывают в этом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что в настоящий момент в мире никто не знает, как бороться с fake news и как обеспечить безопасность в киберпространстве.

«Мы не знаем, не знает ни одна страна мира. Россия, кстати, предлагает сотрудничать - всем сотрудничать в этой области (кибербезопасности - прим. ред.)... Нам отказывают в этом… Им выгоднее демонизировать русских, представлять русских как вот таких всемогущих», - заявил Песков в интервью «Россия-24».

Напомним, ранее издание The New York Times опубликовало материал, согласно которому неизвестным хакерам удалось выкрасть и обнародовать переписку, которую в течение нескольких лет вели дипломаты из стран Евросоюза.