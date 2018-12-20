Сенаторы США призвали Трампа провести операцию против России в Черном море

Более 40 американских сенаторов призвали президента США Дональда Трампа провести многонациональную операцию против России в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Они считают, что это обеспечит свободу судоходства. Кроме того, это станет демонстрацией поддержки «международно признанных границ» и двусторонних соглашений. Также подчеркивается необходимость «дать отпор черноземным притязаниям России на суверенитет».

Также они призвали НАТО нарастить присутствие в Черном море. Сенаторы посоветовали европейским союзникам и партнерам отказывать российским военным кораблям в праве захода в свои порты для пополнения запасов и дозаправки.

В одном из пунктов сообщения также говорится о том, что сенат призывает американского лидера использовать свои полномочия для расширения возможностей украинских военных. Следующий раздел содержит рекомендацию о предоставлении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности, «особенно в части усиления возможностей Украины на море».

Сенаторы напоминают, что президент должен в соответствии с законом «О противодействии врагам Америки посредством санкций» вводить обязательные ограничения против России.