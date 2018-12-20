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Турчинов анонсировал проход кораблей ВМС Украины и «партнеров» через Керченский пролив

Роман Захаров
00:02 20.12.2018
Недавно Киев активно зазывал корабли НАТО в Азовское море.

В каком-то смысле шоу, а точнее провинциальное шапито, устроил сегодня кровавый пастор. Он действующий проповедник в церкви «Слово жизни» Александр Турчинов.

Известный и как секретарь нацбеза и обороны Украины чиновник заявил, что Киев собирается предпринять еще один проход украинских военных кораблей через Керченский пролив. Оставим за скобками вопрос, а что, у них еще остались корабли? И восхитимся наглостью господина Турчинова. Хотя что ему остается, как не проповедь?

Но есть и нюанс - Турчинов собирается в поход вместе, а точнее под прикрытием «партнеров». Недавно Киев активно зазывал корабли НАТО в Азовское море. Теперь мы знаем почему.
И, кстати, можно не сомневаться, что никакие такие партнеры не пойдут на обострение с Россией даже из-за господина Турчинова.

Секретарь СНБО также поспешил уведомить, что вверенная ему армия «способна взорвать любую переправу или мост в Черноморском регионе». А вот после этого заявления я бы посоветовал ему, что называется, уносить ноги из ситуации.
Хотя пока, во всяком случае, российский МИД журит секретаря практически нежно. «Объявление провокации - безответственное», - говорит Мария Захарова. Оно призвано лишь все усугубить. С одной стороны возникают сомнения, можно ли еще больше тут что-либо ухудшить, но Киев упорно доказывает: возможно все.

Сегодня в календаре памятных дат у них появился новый праздник. День рождения Степана Бандеры. Лидера националистов и пособника фашистов, чьим людям приписывают сотню тысяч жертв только по одному эпизоду. В волынской резне. Праздничек случится 1 января 2019 года. Все концептуально: как встретишь - так и проведешь.

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