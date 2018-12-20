Семь стран заявили о желании участвовать в выставке «Армия -2019»

Российское Министерство обороны сообщило, что одна из самых авторитетных международных оружейных выставок «Армия – 2019» состоится в июне в Парке Патриот. Семь стран уже заявили о желании участвовать в экспозиции, и уже как минимум полторы тысячи предприятий ОПК подтвердили свое присутствие.

Военно-технический форум «Армия» - крупнейшая в мире экспозиция вооружения и военной техники. В уходящем 2018-ом она расположилась на площади более чем в 100 футбольных полей. Были задействованы конгресс центр «Патриот», полигон Алабино, аэродром Кубинка, площадки всех военных округов от Калининграда до Владивостока, от Мурманска и до Крыма. Подготовку к форуму «Армия - 2019» начали уже в этом году.

«Армия – 2019» юбилейный, пятый по счету. Гости смогут увидеть ещё больше самых современных разработок Российского ОПК. Уникальная техника, перспективное вооружение-тысячи образцов конструкторской и инженерной мысли не только оборонного, но и гражданского назначения представят ведущие корпорации и предприятия. Расширится и география форума.

Свои экспозиции на «Армии-2019» выставили и представители других стран: Армения,Китай,Индия,Франция,ФРГ,Турция,Пакистан. Но Военно-технический форум «Армия» - это не просто экспозиционная площадка. Это несколько дней насыщенных встреч, обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества, укрепления партнерских отношений. Только на предыдущем форуме собрались представители оборонных ведомств более чем 100 иностранных государств.Были подписаны сотни контрактов.

Увидеть практически в режиме онлайн масштаб «Армии – 2019» зрители смогут в эфире телеканала «Звезда». Как и ранее в дни работы форума на территории его проведения будет развернута интерактивная студия где ведущие и известные общественные деятели, ученые, разработчики, представители оборонных ведомств, обсудят самые актуальные темы и перспективные образцы военной промышленности.

Прямые включения, самые яркие кадры показательных выступлений, мнения экспертов - все это покажет «Звезда»

Шоу пилотажных групп, «Стрижи», «Русские Витязи» , «Беркуты» ,образцы трофейного оружия изъятого у боевиков в Сирии, маневренные и огневые возможности ударных комплексов, бронемашин, самоходных артиллерийских установок-гости и посетители на предстоящем форуме смогут не только увидеть демонстрацию мощи вооружения и военной техники, авиации ,но и ознакомится с возможностями российского стрелкового оружия. На предыдущем форуме за пять дней его проведения было израсходовано более 70 тысяч боеприпасов.