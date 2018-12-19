«Пока я ковырялась на кухне, меня обчистили» - 101-летняя пенсионерка рассказала, как у нее украли 300 тыс. рублей

Пострадавшая от рук двух неизвестных женщина 101-летняя пенсионерка Вера Сергеевна Галактионова рассказала «Звезде», как злоумышленницы похитили у нее 300 тысяч рублей. По словам потерпевшей, преступницы попали к ней в дом, представившись работниками Совета ветеранов, и предложили ей помощь в виде бесплатных молочных продуктов.

Как сообщила Вера Сергеевна журналистам, все свои сбережения она хранила в гардеробе, рядом с документами, а также небольшой денежной суммой, отложенной на продукты.

«Она попросила показать паспорт. Я вынула его (из гардероба - прим. ред.). Рядом с документом лежали 14 тысяч рублей, которые я отложила на еду. Потом вторая женщина, сказала, что для сметаны нужно дать банку. Я сказала, что банки храню на кухне. Она позвала меня на кухню и пока я там ковырялась, вторая обчистила тут все», - посетовала старушка корреспонденту «Звезды».

Пострадавшая также сообщила, что на следующий день злоумышленницы звонили ей по телефону и интересовались, как у пенсионерки дела.

Отметим, что по факту кражи у пожилой москвички крупной денежной суммы столичная полиция возбудила уголовное дело.

Галактионова Вера Сергеевна является ветераном войны. Во время ВОВ она работала токарем на заводе «Искра». Женщина имеет множество медалей и орденов.