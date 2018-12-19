В России официально зарегистрировали новую породу собак

Кинологическая ассоциация России официально зарегистрировали новую породу собак, которую назвали шалайкой. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

Эти собаки внешне очень похожи на волков или лис, они являются великолепными охотниками. Животные очень хорошо переносят мороз до -70 градусов и экстремальную жару. Как рассказали кинологи, эту породу выводили почти 40 лет.

Шалаек уже набирают в полицию и службы безопасности аэропортов. Также много заказов от зарубежных правоохранительных органов, но пока собак не планируют продавать.

