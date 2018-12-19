«Предотвращение конфликта между Вашингтоном и Москвой» - бывший американский дипломат прокомментировал выход США из Сирии

Решение американского лидера Дональда Трампа о выводе ВС США из Сирии предотвращает возможный конфликт между Соединенными Штатами и РФ или САР. Такое заявление сделал бывший сотрудник политического отдела Госдепа и старший научный сотрудник Центра по международной политике в Вашингтоне Мэтью Хоу.

«Это (вывод Вооруженных сил США из Сирии - прим. ред.) очень важно, поскольку это предотвращает разрастание войны из-за вероятного непреднамеренного убийства американских военных российскими или сирийскими вооруженными силами», - приводит РИА Новости слова экс-дипломата.

Мэтью Хоу при этом добавил, что, по его мнению, инициатива Трампа «больше направлена на решение внутриполитических вопросов», поскольку позволяет президенту США заявить, что «он выполнил свои предвыборные обещания в отношении победы над ИГ*».

Ранее Дональд Трамп рассказал, что США якобы уже победили запрещенную в РФ террористическую организацию ИГ*, и теперь страна выведет своих военных из арабской республики.

Комментируя сообщение Трампа, председатель комитета ГД РФ по обороне Владимир Шаманов заявил, что это очередная попытка снова пустить пыль в глаза мировому сообществу. При этом российский депутат убежден, что президенту США уже никто не поверит.

*«Исламское государство» (ИГ) - террористическая организация, запрещенная в России решением Верховного суда РФ от 29.12.2014 года