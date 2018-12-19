В Госдуме приняли закон о запрете сухого алкоголя

Правительство России приняло в окончательном чтении закон о запрете сухого алкоголя. Речь идет как о производстве, так и об обороте.

Подразумевается запрет сухого вещества, предназначенного для создания жидкости с содержанием этилового спирта более, чем 0,5%.

Причиной этого стало возможное использование суррогата не по назначению, в частности, изменение дозировки или способа употребления вещества.

В связи с этим, закон запрещает порошкообразную спиртосодержащую продукцию, которую парламентарии признали потенциально опасной для здоровья человека.