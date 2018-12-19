Суд оставил под арестом задержанных в России украинских моряков

Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляции адвокатов задержанных в России украинских моряков, причастных к нарушению российских границ кораблями ВМС Украины в Керченском проливе.

Решение об аресте четырех украинских моряков Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова вынес Киевский районный суд Симферополя.

Заседание по рассмотрению очередной апелляционной жалобы перенесено по просьбе адвоката.

«Постановление суда оставлено без изменения», — приводит РИА Новости слова судьи Аллы Овчинниковой.

Ранее в Киеве заявили о подготовке нового прохода кораблей национальных ВМС через Керченский пролив. Власти страны призвали своих партнеров принять в этом участие.