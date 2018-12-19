США внесли в список санкций Петрова и Боширова

В минфине США отметили, что попавшие под санкции россияне якобы являются офицерами ГРУ, причастными к покушению на Сергея Скрипаля и его дочери.

Минфин США расширил список санкций в отношении России. В него вошли Александр Петрова и Руслан Боширов, которых подозревают в Великобритании в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В документе говорится, что санкции вводятся в отношении «Анатолия Чепиги, известного как Руслан Боширов», и «Александра Мишкина, известного как Александр Петров».

Отмечается, что они являются «офицерами ГРУ, причастными к отравлению в британском Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери».

Ранее сообщалось, что минфин США исключил компанию «Русал» из санкционного списка. Бизнесмен Олег Дерипаска при этом остается под санкциями, а его активы, в которых ему принадлежит половина, заморожены.