Папа Римский и Константин Хабенский обсудили фильм «Собибор»

Папа Римский Франциск отметил важность темы, поднятой российским актером Константином Хабенским в его дебютной режиссерской работе «Собибор».

В среду, 19 декабря, состоялась их встреча в Ватикане. Во время нее они обсудили особую своевременность и актуальность картины, которая основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере.

Папа Римский отметил также и то, что подобная непростая тема была выбрана Хабенским для дебюта в качестве режиссера. Об этом передает РИА Новости.

Ранее американская компания приобрела права на показ «Собибора» на территории США. В Нью-Йорке состоялся специальный показ фильма и еще один пройдет в Лос-Анджелесе. Показ драмы в США стартует в январе 2019 года.