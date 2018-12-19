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В Госдуме назвали «пустыми потугами» заявление Трампа о разгроме ИГ* в Сирии

Анастасия Евдокимова
21:52 19.12.2018
В Госдуме назвали блефом заявление президента США о разгроме террористов в Сирии.
В Госдуме назвали «пустыми потугами» заявление Трампа о разгроме ИГ* в Сирии
Фото: Basem Ayoubi ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В Государственной думе считают заявление президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии и полном разгроме террористов попыткой снова пустить пыль в глаза мировому сообществу. При этом, как заявил в интервью радио «Звезда» депутат, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, на этот раз президенту США уже никто не верит.

«Это очередной блеф американской информационной политики, за счет которой они пытаются продолжать кошмарить мир. Но уже сегодня никто не верит им, поэтому это пустые потуги. Тем более мировое сообщество уже успело разобраться, кто главный в разгроме этих бандформирований, порожденных самими же американцами и их союзниками. Поэтому это нужно для того, чтобы сохранить лицо, чтобы избежать синдрома «вьетнамского позора»», - отметил Шаманов.

Ранее Дональд Трамп рассказал о выполнении задач страны в Сирии. Как написал американский президент на своей странице в Twitter, США якобы уже победили запрещенную в РФ террористическую организацию ИГ*, и теперь страна выведет своих военных из арабской республики.

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