В Крыму назвали варианты защиты Крымского моста от Украины

Зампред Комитета Госсовета РК по вопросам госстроительства и местного самоуправления Сергей Шувайников прокомментировал заявление секретаря Совета нацбезопасности Украины Александра Турчинова о намерении нового прохода кораблей украинских ВМС через Керченский пролив и уничтожении Крымского моста. По словам зампреда, оно сделано не более, чем для поднятия рейтинга президента Украины Петра Порошенко.

«Не исключено, что Турчинов идет на открытую провокацию, ведь он понимает, что любая попытка уничтожения моста вызовет адекватные вооруженные действия со стороны России. Так или иначе, граница России должна быть надежно защищена», — цитирует «РГ» Шувайникова.

Он полагает, что политическая и экономическая ситуация на Украине подталкивает ее лидера к провокациям для продления военного положения, поэтому угрозы Турчинова уничтожить мост – «повод принять адекватные меры».

Шувайников заявил, что «уровень абсурдности» Турчинова зашкаливает и что «здравомыслием тут и не пахнет».

«Люди играют с огнем, и глава МИДа Сергей Лавров предупредил: если будут серьезные провокации – Россия не будет молчать», — подытожил зампред.

Напомним, в Киеве заявили о подготовке нового прохода кораблей национальных ВМС через Керченский пролив. Власти страны призвали своих партнеров принять в этом участие.