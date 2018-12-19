США сняли санкции с «Русала»

Минфин США исключил компанию «Русал» из санкционного списка. Бизнесмен Олег Дерипаска при этом остается под санкциями, а его активы, в которых ему принадлежит половина, заморожены. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что минфин намерен исключить также EN+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка через 30 дней.

Одновременно с этим пополнили список санкций агентство новостей ФАН, ООО «Экономика сегодня», ООО «Невские новости» и ресурс USAreally. сom. Также в список вошли «Анатолий Чепига» и «Александр Мишкин».