В МИД России отреагировали на решение США о выводе войск из Сирии
Как заявили в ведомстве, из данного решения может проистекать очень важная история.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Решение США о выводе войск из Сирии создает хорошую перспективу для политического урегулирования. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, из этого решения «может проистекать очень важная история».
«Это настоящая, реальная перспектива для политического урегулирования», — сказала дипломат.
Представитель МИД РФ отметила, что решение США дает надежду на улучшение ситуации в Эт-Танфе, который вскоре начнет возврат к мирной жизни.