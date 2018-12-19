В МИД России отреагировали на решение США о выводе войск из Сирии

Решение США о выводе войск из Сирии создает хорошую перспективу для политического урегулирования. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, из этого решения «может проистекать очень важная история».

«Это настоящая, реальная перспектива для политического урегулирования», — сказала дипломат.

Представитель МИД РФ отметила, что решение США дает надежду на улучшение ситуации в Эт-Танфе, который вскоре начнет возврат к мирной жизни.