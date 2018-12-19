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Военный эксперт назвал вывод войск США из Сирии результатом сделки

Анастасия Евдокимова
20:42 19.12.2018
Военный эксперт Виктор Баранец назвал решение о выводе войск США из Сирии разменом очень серьезными фигурами на «сирийской шахматной доске».
Фото: Chris Kleponis CNP AdMedia, Globallookpress

Вывод войск США из Сирии может быть результатом некой сделки, заключенной ради чьей-то выгоды. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу «Звезда» рассуждает военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

«У меня есть очень серьезное подозрение, что произошла какая-то сделка между Трампом и Эрдоганом, у которого сейчас очень серьезная головная боль с его курдами. Поэтому и во время переговоров с Путиным, и с иранцами, и с Дамаском Эрдоган говорил, что его очень беспокоит вот это войско курдское, которое осталось в Идлибе. По данным турецкой разведки, американцы поставили сирийским курдам только по одной партии четыре тысячи автоматов. Следовательно, там уже работает достаточно серьезное войско, и, уходя, видимо, Эрдоган договорился, якобы если ты согласишься на наш уход, то ты купишь у нас и системы Patriot, и те 50 F-35, которые были обещаны Эрдогану, но не были обещаны, если он купит С-400. Видимо, произошел какой-то размен очень серьезными фигурами на «сирийской шахматной доске», и Трамп сейчас очень серьезно блефует. То, что это подвох, у меня не вызывает никакого сомнения. Надо сейчас только понять, кому развяжет Трамп руки – Турции или Израилю», - отметил Виктор Баранец.

Ранее политолог Семен Багдасаров объяснил значение вывода войск США из Сирии. Он назвал такое решение «действиями бизнесмена, который ищет выгоду». По мнению Багдасарова, после вывода войск США из Сирии там останутся курды, и Турция попытается ввести туда свои войска, что может привести к развязыванию нового конфликта.

В среду 19 декабря президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о выводе войск США из Сирии. В Белом доме отметили, что операция переходит «в новую фазу». В Пентагоне при этом отказались раскрывать подробности решения по соображениям безопасности.

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