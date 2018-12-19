ФСБ нашла тайник с 12 килограммами тротила в Крыму

Схрон с боеприпасами и взрывчаткой обнаружили сотрудники ФСБ России в Крыму.

В создании тайника обвиняется 57-летний мужчина, гражданин РФ, организовавший его с целью использовать хранящиеся запасы «при совершении противоправных действий на территории полуострова». Для этого он поместил в схрон 12 килограмм тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.

Как сообщает ФСБ, обвинения предъявлены по ч.2 статьи 222 и ч.2 статьи 222.1 Уголовного кодекса России («Незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов и взрывчатых веществ»).