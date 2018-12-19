В Пентагоне отказались раскрывать подробности вывода войск США из Сирии в целях безопасности
По данным Пентагона, коалиция во главе с США освободила территорию Сирии от ИГ*, но кампания борьбы с террористами не закончена.
Фото: Ron Sachs ZUMAPRESS.com, Globallookrpess
Пентагон подтвердил начало вывода войск США из Сирии, однако при этом в ведомстве отказались раскрывать подробности операции в целях безопасности.
По данным Пентагона, коалиция во главе с США освободила территорию Сирии от ИГ*, но кампания борьбы с террористами не закончена.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск США из Сирии. В Белом доме заявили, что операция переходит в другую фазу.
*ИГ - запрещенная в России террористическая организация