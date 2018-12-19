Путин подписал указ о снятии ограничений на предоставление политубежища в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии ограничений на предоставление политического убежища на территории РФ.

Принятый в 1995 году закон о политических беженцах содержал в себе правила и условия, при которых иностранцы могли обратиться к России за убежищем, и обстоятельства, при наличии которых им запрещалось обращаться с соответствующим заявлением.

Подписанный Путиным указ снял установленные более 20 лет назад ограничения. При этом конкретные решения о предоставлении будут приниматься в индивидуальном порядке с учетом государственных интересов.